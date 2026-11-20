Фото: magnific.com/ru

В Омской области утвердили предмет охраны археологического памятника федерального значения «а. Караман. Курган – I». Соответствующий приказ подписан вчера, 20 ноября.

Объект культурного наследия расположен в Нововаршавском районе рядом с аулом Караман на территории Ермаковского сельского поселения. Курган представляет собой одиночную насыпь округлой формы с плоской вершиной и пологими склонами диаметром 25 метров и высотой 61 сантиметр.

Документ перечисляет элементы памятника, которые подлежат сохранению: природный ландшафт, остатки самой насыпи, подземные культурные слои, археологические находки, а также останки людей и животных.

Раньше участок использовался в хозяйственных целях – там пасли скот и распахивали землю. Сейчас насыпь поросла степной травой, а видимых повреждений на ее поверхности нет.