Гимназия с башенкой: омский памятник истории взял под охрану

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Сегодня, 12 ноября, подписан приказ об утверждении предмета охраны для исторического здания на улице Третьяковской, 61. Возведенный в начале прошлого века дом ранее служил помещением для частной женской гимназии, а теперь под государственную защиту попал не только внешний вид строения, но и его архитектурные особенности.

Специалисты закрепили требования к сохранению вальмовой крыши с металлическим покрытием, декоративной башенки над скошенным углом, карнизов и Х-образного фриза. Кроме того, охранный статус распространяется на кирпичные стены, исторические оконные проемы со старинными переплетами, металлические ставни и балкон на консольных креплениях.

Утвержденный перечень характеристик станет обязательным требованием при проведении любых ремонтных и реставрационных работ на объекте. Внутренняя планировка здания в пределах капитальных стен также подлежит неизменному сохранению.

Весной сообщалось, что арендаторами столетнего здания стали омская компания «АСМ-Маркет». Фирма специализируется на кадастровой деятельности и работает на рынке с 2008 года. Владельцами фирмы являются Константин Суворов и Оксана Журбенко, которая также занимает пост директора.