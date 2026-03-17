·Общество

В Омске нашлись арендаторы для столетнего здания женской гимназии

Доходный дом Рычкова на улице Третьяковской достался единственному участнику торгов.

Мэрия Омска определила арендатора для памятника архитектуры начала XX века – исторического здания на улице Третьяковской, 61, известном как доходный дом Рычкова. Аукцион официально признан несостоявшимся, однако, согласно правилам, право аренды получил единственный заявитель, которым стала омская компания «АСМ-Маркет».

За право занимать особняк 1917 года постройки, где когда-то располагалась частная женская гимназия Н. Шанской, предприниматели будут ежемесячно платить в городскую казну 230,9 тыс. рублей. Договор аренды заключен на пять лет. Главным условием сделки является строгое соблюдение охранных обязательств: арендатор берет на себя полную ответственность за содержание и сохранность объекта культурного наследия.

Отметим, что ООО «АСМ-Маркет» специализируется на кадастровой деятельности и работает на рынке с 2008 года. Владельцами фирмы являются Константин Суворов и Оксана Журбенко, которая также занимает пост директора.

