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На заседании архитектурно-градостроительного совета администрации Омска 19 ноября были рассмотрены два проекта компании «Стройбетон», связанные со строительством жилья в городке Нефтяников и в Амурском поселке. Об этом сообщает портал «Город55».

Первый проект предполагает возведение восьмиэтажного дома на улице 20-го Партсъезда – там, где раньше стояло общежитие, начавшее разрушаться и снесенное в 2025 году. В здании запланировано 108 квартир, из которых 76 – однокомнатные, а суммарная площадь жилья достигнет 5 219 квадратных метров. По расчетам автора проекта, после ввода дома потребуется девять мест в детском саду и шестнадцать в школе, однако необходимые учреждения находятся рядом. Застройщик, по словам архитектора, намерен перечислить инфраструктурный взнос.

– Мне кажется, проект не совсем убедителен по цвету, – заявил главный архитектор Роман Воробьев. – Почему цвета разные? Стоит это проработать.

Кроме того, у членов совета возникли замечания по расположению здания: дом окажется слишком близко к соседнему, заслонит ему утреннее солнце, а двор зимой будет занесен снегом. Было предложено сместить объект восточнее.

Второй проект касается двух девятиэтажек в Амуре-2 – домов №31 и №32 в районе №4 на 216 квартир общей площадью 10 022 кв. м. Архитектурных претензий здесь не было, но обсуждались отсутствие коммерческих помещений и неясность с медицинским и образовательным обеспечением: чиновники дали понять, что без объектов бесплатного здравоохранения проект не пройдет областной градсовет, а детсад, который застройщик планирует сдать летом 2027 года, должен быть передан муниципалитету.

– Вот эти вопросы губернатор будет задавать на областном градсовете, – заявил первый вице-мэр Евгений Фомин. – Так что готовьтесь.

Он пояснил застройщику, какие требования предъявят на региональном уровне. Представитель «Стройбетона» пообещал доработать спорные моменты. В результате городской совет одобрил оба проекта, причем второй – при условии дополнительной проработки; теперь планы компании рассмотрят на областном градсовете.