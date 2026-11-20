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Сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили несанкционированные места захоронения биологических отходов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, стихийные кладбища домашних животных появились на 24-м километре Красноярского тракта и рядом с садовым товариществом «Нефтехимик».

В ходе проверки 3 сентября специалисты насчитали около 15 могил, причем хозяева питомцев даже пытались благоустроить импровизированные погосты. Однако такие захоронения грубо нарушают ветеринарные правила обращения с биологическими отходами: по закону останки животных необходимо передавать на специальные объекты для кремации.

Самостоятельное закапывание питомцев в землю грозит серьезным ущербом для экологии, поскольку разлагающиеся останки отравляют почву и грунтовые воды, а также могут стать источником опасных инфекций. Материалы проверки уже направлены в УМВД и природоохранную прокуратуру, а обязанность по ликвидации могильников возложили на Главное управление ветеринарии Омской области.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай в регионе. По данным Россельхознадзора, с начала года в области выявили уже три нелегальных кладбища животных, и работы по их устранению все еще продолжаются.