Фото: Omskinform.ru

В центре Омска начали расчищать от мусора старинный особняк – Дом Хлебникова, построенный 115 лет назад. Как сообщает корреспондент «Омск-информа», закрытое долгое время здание накануне раскрыли сразу с двух сторон. Молодые люди выносили из него деревянные конструкции и другой мусор.

У входа и вдоль фасада скопились разобранные доски, кирпичи и строительные отходы. Рядом были замечены несколько больших бирюзовых мешков с мусором. Местами оголилось основание здания, а кирпичная кладка заметно повреждена.

Судя по внешнему виду, внутри здания тоже есть следы прежних разрушений. Некоторые конструкции выглядят обгоревшими, однако при этом в помещениях сохранились и другие элементы, которые, судя по всему, пока не трогали.

Фото: Omskinform.ru

Краевед и член регионального отделения ВООПИК Святослав Коновалов не смог уточнить, с чем связаны работы в здании.

– Если эти люди похожи на организованных рабочих, значит, они просто решили выкинуть мусор. Там внутри куча разных горелых перегородок была, наверное, их выносят, – предположил Коновалов.

Дом Хлебникова, построенный в 1903–1911 годах, признали объектом культурного наследия регионального значения в 1991 году и взяли под государственную охрану. Сначала здесь располагались художественные мастерские, но позже здание надолго опустело.

В 2009 году дом вместе с прилегающим земельным участком за 5 млн рублей приобрела компания «Мостовик». Новый владелец планировал за два года обследовать конструкции, подготовить проект и привести здание в порядок для дальнейшего использования. Однако в 2014 году компания столкнулась с финансовыми трудностями и впоследствии обанкротилась. После этого недвижимость за 500 тыс. рублей перешла к сыну руководителя «Мостовика» Алексею Шишову. Позже сделку оспорили в суде.

В 2017–2018 годах дом несколько раз горел. В здание проникали бездомные, которых называли причиной пожаров. Кроме того, постройка пострадала от мародеров: в 2019 году внутри разобрали часть пола.

В 2020 году Дом Хлебникова почти за 2 млн рублей приобрел бывший омич Филипп Филиппов. Он покрыл крышу профнастилом, однако средств на полноценную реконструкцию здания не хватило. Поэтому по соглашению с ВООПИК собственнику разрешили восстанавливать здание постепенно.