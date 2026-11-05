Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом

Сельчанин погиб при выполнении боевых задач.
СВО

В Омской области простятся с погибшим в зоне СВО бойцом. О гибели жителя Тюкалинского района Олега Нападайло сообщили в администрации Новокошкульского сельского поселения.

– Олег исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Вечная память герою! – отметили в администрации.

Он родился в Северо-Казахстанской области в селе Куприяновка. После школы прошел срочную службу в Нижнем Тагиле с 1982 по 1984 год. В 2002 году вместе с родителями перебрался в село Новый Кошкуль Омской области. До заключения контракта с Министерством обороны РФ он работал вахтовым методом водителем в Сургуте. Боец погиб 16 мая этого года.

Церемония прощания с Олегом Нападайло пройдет 7 ноября в селе Новый Кошкуль на улице Молодежной, 1.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом

Сельчанин погиб при выполнении боевых задач.
СВО

В Омской области простятся с погибшим в зоне СВО бойцом. О гибели жителя Тюкалинского района Олега Нападайло сообщили в администрации Новокошкульского сельского поселения.

– Олег исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Вечная память герою! – отметили в администрации.

Он родился в Северо-Казахстанской области в селе Куприяновка. После школы прошел срочную службу в Нижнем Тагиле с 1982 по 1984 год. В 2002 году вместе с родителями перебрался в село Новый Кошкуль Омской области. До заключения контракта с Министерством обороны РФ он работал вахтовым методом водителем в Сургуте. Боец погиб 16 мая этого года.

Церемония прощания с Олегом Нападайло пройдет 7 ноября в селе Новый Кошкуль на улице Молодежной, 1.

Больше по тегу - #СВО
Рубрика - Общество