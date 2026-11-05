Двое врачей из Омска признаны лучшими в России

На конгрессе «Национальное здравоохранение» подвели итоги масштабного профессионального состязания, отметив лучших докторов и специалистов с высшим немедицинским, средним медицинским и фармацевтическим образованием. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко охарактеризовал состоявшийся конкурс как яркую демонстрацию профессиональных талантов.
В престижной номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» победителем признан Иван Воронцов, работающий в местном клиническом кардиологическом диспансере. Помимо своей медицинской практики, специалист ведет активную общественную деятельность: он входит в правление городской ассоциации общественных организаций ветеранов боевых действий и инвалидов, а также помогает бойцам специальной военной операции в рядах отделения движения «Народный фронт «За Россию».
Звания «Лучший врач скорой медицинской помощи» удостоился заведующий подстанцией Андрей Хлопков. Свой путь в медицине он начинал в качестве медбрата реанимационного отделения МСЧ № 4, а трудиться на станции скорой помощи начал еще в 1984 году, отдав этой службе более четырех десятилетий. Руководить подстанцией специалист начал в 2023 году, а еще в 2007-м он получил почетное звание заслуженного врача Российской Федерации.