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·Общество·Лев Шишкин

На СВО погиб выпускник омского медучилища, работавший в реанимации

Эльдар Казангапов учился на медбрата и работал в медсанчасти № 4.
солдат СВО военный

Сегодня, 6 ноября, стало известно о гибели в ходе специальной военной операции выпускника Омского медучилища железнодорожного транспорта Эльдара Казангапова. Об этом сообщили в учебном заведении.

Эльдар Казангапов поступил в училище в 2018 году и учился по специальности «Сестринское дело» в группе 68а. После учебы он работал в отделении реанимации медсанчасти № 4. Молодой человек погиб 17 сентября в ходе специальной военной операции.

– Ответственный, дисциплинированный, серьезный и добросовестный – таким он остался в памяти тех, кто его знал, учился и работал рядом с ним, – отметили в училище.

Учебное заведение выразило соболезнование семье погибшего выпускника.

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·Общество·Лев Шишкин

На СВО погиб выпускник омского медучилища, работавший в реанимации

Эльдар Казангапов учился на медбрата и работал в медсанчасти № 4.
солдат СВО военный

Сегодня, 6 ноября, стало известно о гибели в ходе специальной военной операции выпускника Омского медучилища железнодорожного транспорта Эльдара Казангапова. Об этом сообщили в учебном заведении.

Эльдар Казангапов поступил в училище в 2018 году и учился по специальности «Сестринское дело» в группе 68а. После учебы он работал в отделении реанимации медсанчасти № 4. Молодой человек погиб 17 сентября в ходе специальной военной операции.

– Ответственный, дисциплинированный, серьезный и добросовестный – таким он остался в памяти тех, кто его знал, учился и работал рядом с ним, – отметили в училище.

Учебное заведение выразило соболезнование семье погибшего выпускника.

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Рубрика - Общество