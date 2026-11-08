Директор школы из Омской области ушел на СВО

Фото: телеканал Звезда

Директор школы в Любинском районе Омской области ушел на СВО. Как сообщала районная газета «Маяк», учитель истории и директор Пролетарской школы Константин Мурнаев-Новиков заключил контракт. Об этом он рассказал в сюжете телеканала «Звезда» ко Дню учителя.

Сейчас Мурнаев-Новиков занимает должность заместителя командира роты по военно-политической работе. В передаче он говорил, что столкнулся в армии с непривычными реалиями, но о своем решении не жалеет.

По словам педагога, важнейшая задача любого учителя – патриотическое воспитание: при любой возможности прививать ученикам любовь к Родине, объяснять истоки текущих событий и помогать понимать цели государства. Увидев на службе учебники по истории Украины, он оценил их критически, полагая, что исторические факты в них сильно искажены.

Бывшие ученики пишут Константину, переживают за него. Некоторые из них сами подписывают контракты и становятся участниками спецоперации.