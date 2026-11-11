В Омске ушла из жизни врач, посвятившая крупной медсанчасти более полувека

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В Омске скончалась врач-патологоанатом Лилия Брысова, которая посвятила работе в Медико-санитарной части № 4 более полувека. В общей сложности она проработала в учреждении 55 лет. О смерти специалиста сообщили представители медсанчасти.

В медицинском учреждении рассказали, что специалист не только долгие годы возглавляла патологоанатомическое отделение, но и принимала непосредственное участие в его становлении. Для коллег она навсегда останется не только опытным профессионалом, посвятившим себя одной из самых сложных медицинских специальностей, но и человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом и поддержкой.

– Для меня Лиля Ивановна была мудрым учителем, коллегой, профессионалом своего дела и чутким другом. Когда-то, много лет назад, я пришла работать в ее отделение почти сразу после окончания ординатуры, и с тех пор могу говорить о ней только добрые и теплые слова. Я могла прийти с любым вопросом: от исключительно профессионального до личного. С ней было комфортно работать, с ней можно было повеселиться и погоревать, – рассказала заведующая патологоанатомическим отделением Татьяна Заводиленко.

Заведующая также отметила, что за годы совместной работы успела оценить не только профессиональные качества Лилии Ивановны, но и ее отзывчивость, доброжелательность и готовность поддержать в любой ситуации. По ее словам, коллега всегда была человеком, с которым можно было поделиться как рабочими вопросами, так и личными переживаниями.

Прощание с Брысовой состоялось вчера, 10 ноября, по адресу Воровского, 62а/2.