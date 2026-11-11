Стало известно, почему в Омске решили официально развивать силовой спорт

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Стало известно, почему в Омске решили открыть официальное представительство Федерации силового спорта России. Как рассказал руководитель организации Евгений Кудрявцев, такое решение связано с высоким интересом жителей региона к силовым дисциплинам.

— В этом году в Екатеринбурге прошел первый официальный чемпионат России. На этих соревнованиях я занял первое место в дисциплине «русский жим», выполнив 107 повторений со штангой весом 55 кг при собственном весе 71 кг. Еще три юных спортсмена из Омска стали победителями первенства среди юношей. Один из ребят, 13-летний мальчик, в «русском жиме» сделал 139 повторений с весом 20 кг, другой показал результат в 301 повторение со штангой весом 35 кг. Кроме того, 17-летний омич занял первое место в подъеме штанги на бицепс с результатом 75 кг. После этого триумфа мне предложили развивать силовой спорт в родном регионе, – цитирует Кудрявцева портал «СуперОмск».

По словам председателя, организация уже прошла регистрацию в Министерстве юстиции и сейчас оформляет документы для получения статуса в Минспорте. Это позволит омским спортсменам официально получать спортивные разряды и государственные звания, участвовать в отборочных этапах чемпионатов Сибирского федерального округа и России, а также представлять регион на мировых соревнованиях.

Кудрявцев подчеркнул, что силовой спорт доступен людям практически любого возраста. Дети могут официально заниматься им и выполнять спортивные нормативы уже с девяти лет, при этом верхней возрастной границы для спортсменов нет.

Самому руководителю федерации сейчас 45 лет. В ближайших планах организации – составить график подготовки к всероссийским соревнованиям и найти спонсоров, которые помогут развивать силовой спорт в Омской области.