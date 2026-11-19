Фото: пресс-служба горсовета Омска

В Омске на стадионе «Красная звезда» 19 ноября прошел финал кубка Омского городского Совета по футболу среди детей. На поле вышли около 100 юных спортсменов – 10 команд, которые пробились в решающую стадию через отборочные игры в округах.

Турнир среди школьных команд проводят третий год подряд, в этот раз в нем участвовали более тридцати команд из школ всех округов города. Организатором выступил депутат Омского городского Совета Алексей Половников.

Перед церемонией награждения Половников и его коллеги по горсовету сыграли показательный матч. Награды юным футболистам вручал игрок сборной России по футболу, обладатель Кубка России Алексей Смертин.

– Всем физкульт-привет, дорогие коллеги по футбольному цеху. Знаете, как говорят в футболе, если ты не побеждаешь, значит, не открываешься, не открываешься, значит, не получишь мяч. Знаете, чтобы я пожелал – поделитесь мячом. Несмотря на то, что футбол – коллективный вид спорта, во всех случаях спрашивайте не с товарища по команде, а прежде всего с себя. Не важно, как сыграл игрок вашей команды в той или иной ситуации, прежде всего смотрите на себя со стороны, фиксируйте улучшения и работайте над своими ошибками. Требуйте от себя самого. Помните, если вы хотите вырасти хорошими футболистами, а у вас талантливый регион, отдавайтесь ему полностью. Обязательно слушайтесь родителей, они всегда желают добра. Всем успехов, – сказал Смертин.

Горсовет проводит турниры и по другим видам спорта на общегородском и окружном уровнях.