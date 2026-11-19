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Травма, полученная нападающим «Авангарда» Седрик Пакетт во вчерашнем матче против «Адмирала» (3:1), не будет иметь серьезных последствий для здоровья хоккеиста. По предварительным оценкам, форвард скоро вернется на лед, сообщили «Омск-информу» в клубе.

– Травма есть, насколько она серьезная, завтра скажем. Мы не будем этого прятать, в любом случае. Никаких там серьезных последствий нет, – рассказали в «Авангарде».

Напомним, что в матче с «Адмиралом» Пакетт провел на площадке всего 5 минут 50 секунд, после чего отправился в больницу для проведения обследования. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер омской команды Ги Буше.

Ранее Седрик Пакетт пропустил продолжительный отрезок регулярного чемпионата из-за последствий травмы спины, полученной еще до подписания в омский клуб. В строй «ястребов» нападающий вернулся лишь несколько недель назад.

За это время форвард успел отыграть четыре матча. Голов на его счету нет, единственную голевую передачу он записал на свой счет в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

Ранее голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков поделился мыслями по поводу настроения в команде. Сейчас «ястребы» идут на четвертом месте Восточной конференции, набрав 32 очка после 26 встреч. Вратарь объяснил прежние неудачи команды не тем, что соперники раскусили тактику омичей, а собственной недисциплинированностью.