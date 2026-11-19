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В минувшие выходные в Омске завершился этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Турнир собрал спортсменов со всей страны, а также зрителей из разных регионов России и зарубежья.

Среди гостей оказались представители Китая, которые высоко оценили организацию соревнований и уровень их проведения.

— Нам очень нравится. Омск во многом отличается от Китая – начиная от культуры и заканчивая инфраструктурой. Это чувствуется во многих аспектах. Город полон культурных и спортивных событий. Вот сейчас мы на Гран-при по фигурному катанию и, честно говоря, впервые наблюдаем этот вид спорта вживую. Мы в полном восторге, – цитирует одного из гостей министерство спорта.