Фото: maintenance.iihf.com/

После атаки хакеров Международная федерация хоккея (ИИХФ) приступила к разработке нового сайта. Пока он не готов, на временном ресурсе организации можно посмотреть расписание предстоящих турниров и приобрести билеты на соревнования.

– Мы создаем новый веб-сайт. До его запуска вы можете найти здесь расписание и билеты на будущие турниры, – сообщили в федерации.

Причиной перехода на временный ресурс стала хакерская атака. Злоумышленники, взломавшие сайт ИИХФ, оставили на нем сообщение: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить». После этого ресурс федерации оставался недоступен для посетителей более суток.

Впоследствии федерация заявила, что выясняет обстоятельства произошедшего с ее официальным сайтом.