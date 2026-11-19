Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу омичей над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:1. По словам наставника, «ястребы» могли забросить значительно больше шайб, поскольку создали множество опасных моментов.
— Уверенно мы сегодня провели встречу и приблизились к показателю 50 бросков. Могли забивать шесть, семь и восемь голов, потому что убойные моменты были с нашей стороны, и могли реализовать. Действительно, обстучали все ворота, попали и в штангу, и в перекладину, и хорошие моменты были. Мне нравится то, что мы хорошо уже смотримся вместе, потому что ребята тренируются всем составом, возвращаются в форму, набирают кондиции. И химия появляется, нарабатывается, – заявил наставник.
Также Буше подчеркнул, что от матча к матчу команда выглядит все лучше и увереннее. По его словам, такая динамика не может не радовать тренерский штаб.
Напомним, ранее главный тренер «Авангарда» допускал, что команда может вновь лишиться канадского нападающего из-за травмы.