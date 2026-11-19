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Известная порноактриса из Омска Ева Элфи стала причиной разрыва контракта английского футбольного клуба с титульным спонсором. «Лестер Сити» отказался от сотрудничества с букмекерской компанией BC.GAME после того, как омичка стала ее амбассадором.

В пресс-службе клуба сообщили, что стороны достигли взаимного соглашения о досрочном прекращении коммерческого партнерства.

— Футбольный клуб «Лестер Сити» и компания BC.GAME достигли взаимного соглашения о немедленном завершении коммерческого партнерства. Это решение стало результатом конструктивных обсуждений между обеими сторонами в последние дни, в ходе которых мы признали различия в наших коммерческих приоритетах на будущее, – заявили в клубе.

В «Лестер Сити» поблагодарили букмекерскую компанию за поддержку на протяжении двух с половиной лет сотрудничества, а также отметили ее конструктивный подход при достижении соглашения о расторжении контракта.

Кроме того, клуб объявил о специальных условиях возврата футболок с логотипом бывшего спонсора. Болельщики, купившие такую экипировку в официальных магазинах «Лестер Сити» за последние 28 дней, смогут получить полную компенсацию или обменять товар, если нужный размер будет в наличии.

— Болельщики, купившие реплику футболки с логотипом BC.GAME через официальные розничные каналы LCFC в течение последних 28 дней (с 21 октября 2026 года), могут вернуть ее для полного возмещения стоимости или обмена (при наличии товара) до среды, 2 декабря. Потребуется подтверждение покупки. Данная расширенная политика возврата распространяется на футболки, которые были в использовании или персонализированы, что обычно не подпадает под действие нашей стандартной политики возврата, – добавили в пресс-службе.

Вернуть футболку можно будет как лично в фан-магазине на стадионе «Кинг Пауэр», так и по почте. Во втором случае клуб также возместит болельщикам расходы на обратную пересылку.