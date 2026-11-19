Фото: max.ru/omskiyavangard

Хоккейный клуб «Авангард» анонсировал автограф-сессию нападающего Артема Ильенко во время домашнего матча против «Барыса». Встреча с болельщиками состоится завтра, 20 ноября, на «G-Drive Арене».

Пообщаться с хоккеистом и получить автограф смогут гости VIP-локаций стадиона в перерывах игры. В первом перерыве спортсмен выйдет к фанатам в «Айс Бункер Клубе», а во втором будет ждать болельщиков в ресторане-баре арены.

Попасть на мероприятие можно по билетам в соответствующие зоны или предварительно забронировав столик в ресторане.

Напомним, что во время матча 14 ноября Ильенко получил травму. За шесть минут до финальной сирены нападающий неудачно столкнулся с защитником соперника, вывернул ногу и был вынужден досрочно уйти в раздевалку.

Ранее сообщалось, что Артем Ильенко вошел в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала 2026 года.