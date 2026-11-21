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По данным сервиса «Вентускай.ком», к концу следующей недели в Омской области установится зимняя погода. После оттепели в регион зайдет фронт с морозами.

В следующую субботу, 28 ноября, дневная температура в Омске будет не выше –8 °C, а по области похолодает до –11 °C. Ночью морозы станут крепче.

В ночь на 2 декабря в Омске ожидается до –17 °C, местами по Омской области до –22 °C. Днем 2 декабря в городе будет около –14 °C, по области –15... –16 °C.

Ранее сообщалось, что декабрь в Омске будет теплее климатической нормы.