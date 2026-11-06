Омские самокатчики получили новую точку для парковки в неожиданном месте

Фото: Omskinform.ru

Омская мэрия включила в список разрешенных мест для парковки электросамокатов еще одну площадку. Она появится на улице Кирова возле дома № 20 и будет рассчитана на 10 самокатов.

Это первая такая парковка в этой части Октябрьского округа. Всего в округе предусмотрено 13 площадок для стоянки электросамокатов, однако почти все они расположены на улицах Маяковского, Масленникова и Богдана Хмельницкого. В микрорайоне Рабочие до сих пор таких мест не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят серьезно ограничить езду на электросамокатах и питбайках.