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·Общество·Мария Филимонова

Омская стройфирма поплатилась кроссовером за копеечную зарплату

За полгода работы инженер получил всего 25 тысяч рублей, пока в дело не вмешались приставы.
Мужчина пересчитывает деньги в кошельке

В Омске судебные приставы заставили строительную компанию расплатиться с обманутым сотрудником. Благодаря аресту счетов и запрету на регистрацию иномарки Haval F7 работодатель полностью выплатил инженеру задолженность.

Житель Липецка трудился инженером производственно-технического отдела в ООО «Сибирский строительный комплекс» в Омске. За полгода работы руководство выплатило ему всего 25 тысяч рублей вместо положенного оклада с учетом районного коэффициента.

Суд обязал компанию выплатить задолженность по заработной плате, компенсацию морального вреда и денежные средства за неиспользованный отпуск на общую сумму 172 000 рублей.

Исполнительный лист поступил к приставам Кировского округа Омска. Чтобы стимулировать руководство компании, сотрудники ведомства арестовали счета организации и запретили регистрационные действия с принадлежащим фирме кроссовером Haval F7 2021 года выпуска.

Не желая нести дополнительные финансовые потери, руководство строительной компании погасило весь долг перед работником.

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·Общество·Мария Филимонова

Омская стройфирма поплатилась кроссовером за копеечную зарплату

За полгода работы инженер получил всего 25 тысяч рублей, пока в дело не вмешались приставы.
Мужчина пересчитывает деньги в кошельке

В Омске судебные приставы заставили строительную компанию расплатиться с обманутым сотрудником. Благодаря аресту счетов и запрету на регистрацию иномарки Haval F7 работодатель полностью выплатил инженеру задолженность.

Житель Липецка трудился инженером производственно-технического отдела в ООО «Сибирский строительный комплекс» в Омске. За полгода работы руководство выплатило ему всего 25 тысяч рублей вместо положенного оклада с учетом районного коэффициента.

Суд обязал компанию выплатить задолженность по заработной плате, компенсацию морального вреда и денежные средства за неиспользованный отпуск на общую сумму 172 000 рублей.

Исполнительный лист поступил к приставам Кировского округа Омска. Чтобы стимулировать руководство компании, сотрудники ведомства арестовали счета организации и запретили регистрационные действия с принадлежащим фирме кроссовером Haval F7 2021 года выпуска.

Не желая нести дополнительные финансовые потери, руководство строительной компании погасило весь долг перед работником.

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Рубрика - Общество