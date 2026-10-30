Омская область не смогла пробиться в топ регионов с высокими пенсиями

Фото: Freepik.com

Омская область не вошла в число российских регионов с самыми высокими страховыми пенсиями по старости на начало 2026 года. Лидерство в стране удерживают северные и дальневосточные территории, сообщает «РИА Новости».

Возглавил список Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 45 450 рублей. На втором месте расположился Ненецкий автономный округ (41 850 рублей), на третьем – Магаданская область (39 788 рублей).

В топ-10 регионов с самыми высокими выплатами также вошли Камчатский край, ХМАО, ЯНАО, Якутия, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области.

В среднем по стране уровень страховой пенсии по старости на начало 2026 года составил 27 202 рубля. Самые скромные выплаты зафиксированы в Кабардино-Балкарии (21 068 рублей) и Дагестане (21 233 рубля).