Омские пожарные вытащили детей из горящей девятиэтажки

Фото: пресс-служба МЧС В Ленинском округе Омска на улице 3-й Ленинградской загорелось чердачное помещение девятиэтажного жилого дома. Происшествие случилось накануне, 9 ноября.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Омской области, к моменту, когда на место приехало первое подразделение ведомства, из чердака валил густой дым, а верхний этаж подъезда оказался сильно задымлен. Шесть жильцов успели покинуть здание до прибытия пожарных. Сотрудники газодымозащитной службы быстро организовали спасательную операцию и вывели с верхних этажей еще пятерых, включая трех детей.

Огонь уничтожил мусор на семи квадратных метрах, стены на девятом этаже закоптились, однако никто не пострадал.

– Чердачные помещения – одна из потенциально опасных зон в многоквартирных домах. Чаще всего причиной пожаров там становится неосторожное обращение с огнем либо складирование горючего мусора. Нередко к возгоранию приводят и нарушения при эксплуатации электрооборудования – старые провода, самодельные подключения, перегруженные сети. Чтобы не допустить беды, важно соблюдать простые правила профилактики: не хранить на чердаках легковоспламеняющиеся материалы и мусор, следить за состоянием электропроводки, не допускать несанкционированного доступа посторонних лиц. Управляющим компаниям и жильцам стоит регулярно проверять состояние чердачных помещений и своевременно устранять выявленные нарушения. Помните: профилактика – самый надежный способ защитить себя и своих близких от пожара, – отметил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Омской области Андрей Бабиенко.

Пламя тушили 13 специалистов МЧС, привлекались три единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 20:10. Сейчас дознаватели ведомства выясняют, что именно стало причиной возгорания.