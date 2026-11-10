В омском садовом товариществе вспыхнул пожар

В Центральном округе Омска в садоводстве «Калинка» утром 9 ноября вспыхнули хозяйственные постройки – сигнал о возгорании поступил примерно в 07:02. Информацию об этом опубликовало МЧС России.

К моменту, когда на место добрался первый расчет, пламя охватило три сарая и крышу бани, причем существовала опасность, что оно перекинется на садовый дом. Открытое горение удалось потушить к 07:55. С огнем на площади 80 квадратных метров боролись 9 сотрудников МЧС России, которые задействовали 3 единицы техники.

Специалисты не допустили распространения пламени на жилое строение. Сейчас дознаватели МЧС России выясняют, что стало причиной случившегося.