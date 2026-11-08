Омск-информ
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·Происшествия·Елена Ляхова

Рядом с Омской крепостью полыхает историческое здание бывшей картографической фабрики

На месте работают пожарные.
Таубе,13

В центре Омска зафиксировано возгорание двухэтажного строения, расположенного неподалеку от Омской крепости. О происшествии на улице Таубе, 13 сообщили телеграм-каналу Omsk_putevoditel очевидцы.

По словам свидетелей, огонь охватил дом, стоящий по соседству с музеем «Искусство Омска». К месту ЧП прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Причины и обстоятельства случившегося пока не установлены – их предстоит выяснить специалистам.

В самом здании, по имеющимся данным, размещаются несколько коммерческих фирм. Помимо них, там же находится общественная организация «Союз десантников».

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·Происшествия·Елена Ляхова

Рядом с Омской крепостью полыхает историческое здание бывшей картографической фабрики

На месте работают пожарные.
Таубе,13

В центре Омска зафиксировано возгорание двухэтажного строения, расположенного неподалеку от Омской крепости. О происшествии на улице Таубе, 13 сообщили телеграм-каналу Omsk_putevoditel очевидцы.

По словам свидетелей, огонь охватил дом, стоящий по соседству с музеем «Искусство Омска». К месту ЧП прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Причины и обстоятельства случившегося пока не установлены – их предстоит выяснить специалистам.

В самом здании, по имеющимся данным, размещаются несколько коммерческих фирм. Помимо них, там же находится общественная организация «Союз десантников».

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Рубрика - Происшествия