В Омске почти весь Советский округ останется без воды на сутки

Фото: Freepik.com

Ремонт водопровода на улице Стрельникова, 1 в Советском округе оставит без холодной воды почти весь округ – с 06:00 17 ноября до 05:00 18 ноября, сообщили в Омском водоканале.

Без воды останутся 315 жилых домов, 47 социальных объектов и 18 административных зданий. Отключение затронет улицы Заозерную, Бородина, Бархатовой, Белозерова, Лаптева, Коммунальную, Химиков, Глинки, Малиновского, Светлую, проспект Менделеева, улицу Королева, Красноярский тракт, 22, а также поселки Пушкино и Омский.

Кроме того, во время работ давление в системе может упасть на улице Малиновского, в Башенном переулке и на улице СибНИИСХоз. Коммунальщики просят омичей заранее сделать запасы воды.