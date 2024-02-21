Решение о ликвидации одного из старейших проектных предприятий города было принято 20 февраля.

Решение о ликвидации одного из старейших проектных предприятий города было принято 20 февраля.

Акционеры «Территориального проектного института «Омскгражданпроект» решили ликвидировать предприятие. За это решение проголосовали почти 100 % акционеров. Собрание проходило 20 февраля.

Напомним, что первая стадия банкротства организации началась еще в 2018 году. Затем ее передали под внешнее управление. Однако после в конце 2020 года компания утвердила мировое соглашение и вышла из банкротства.

Отметим, что «Омскгражданпроект» существует с 1935 года и занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих сферах.