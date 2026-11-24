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Росреестр с 1 января 2027 года планирует вдвое поднять стоимость предоплаченных годовых пакетов доступа к базе ЕГРН. Такими пакетами пользуются риелторы, кадастровые инженеры, оценщики, банки и застройщики.

По первому тарифу, рассчитанному на 100 выписок, цена вырастет с 29 тыс. до 58 тыс. рублей. Пакет до 1 тыс. выписок подорожает с 232 тыс. до 464 тыс. рублей, до 10 тыс. – с 1,74 млн до 3,48 млн рублей. Самый крупный пакет, до 100 тыс. выписок, будет стоить 23,2 млн рублей вместо 11,6 млн.

Кроме того, документ вводит поштучную плату за кадастровый план территории и выписки об объектах реестра границ: 700 рублей для физических лиц и 1,4 тыс. рублей для юридических лиц.

По словам собеседника «СуперОмска» на омском рынке недвижимости, рост цен скажется в большей степени на покупателях. Агентства недвижимости, кадастровые инженеры и девелоперы распределят возросшие расходы в итоговую цену квадратного метра и стоимость сопровождения сделок.

Отметим, бесплатную онлайн-выписку на собственную недвижимость можно заказать через личный кабинет на «Госуслугах».