Лидером стала «Транснефть-Западная Сибирь» с доходом в 85,8 млрд рублей.

Аналитики сайта Rusprofile подготовили рейтинг крупнейших омских компаний по выручке за 2024 год. Лидером стала «Транснефть-Западная Сибирь» с показателем 85,8 млрд рублей, что на 44 % больше, чем годом ранее. Прибыль компании при этом упала на 81 % и составила 1,4 млрд рублей.

Второе место заняла «Газпромнефть-ОНПЗ» с выручкой 57,3 млрд рублей (+27 %) и прибылью 11 млрд рублей (+89 %). Третью строчку заняло ООО «Газпромнефть-Снабжение», увеличившее доходы на 31 % до 37 млрд рублей, но с падением прибыли на 30 % до 205 млн рублей.

АО «ГК «Титан» показало рекордный рост выручки – на 58 %, до 32,7 млрд рублей, а прибыль выросла почти в шесть раз – до 621 млн рублей. «Омская энергосбытовая компания» с 28,4 млрд (+11 %) и прибылью 840 млн рублей (+153 %) заняла пятое место.

В десятку лидеров также вошли ретейлер и дистрибьютор алкоголя ТД «Шкуренко» с выручкой 22,2 млрд рублей (+21 %) и прибылью 840 млн рублей (+153 %), химическое предприятие «Полиом» с доходом 20,1 млрд рублей (+22 %) и прибылью 4,5 млрд рублей (+21 %), а также «Титан-Интер-Трейд», специализирующаяся на топливе и химии, с выручкой 16,3 млрд рублей (+41 %) и прибылью 363 млн рублей (+148 %).

В список вошли также нефтетрейдер «Нафта» с выручкой 16 млрд рублей (+24 %) и снижение прибыли на 8 %, а также оптовая торговая компания «Альтаир» с доходом 14,5 млрд рублей (+23 %) и падением прибыли на 28 %. Кроме того, некоторые компании отметились необычным ростом выручки – школа плавания «Свиммастер» увеличила оборот почти до 29 млрд рублей, а ООО «Монитор», занимающееся розничной торговлей лекарствами, – до 21,7 млрд рублей.