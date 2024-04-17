Омск-Информ
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·Общество

Омичи могут бесплатно сдать старые покрышки на переработку.
В Омске открылось предприятие по переработке старых автомобильных покрышек. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Мы заключили соглашение, в рамках которого переработчики будут принимать ненужные покрышки от физических лиц и бюджетных организаций без какой-либо платы со стороны сдающего. Теперь вместо того, чтобы сваливать колеса на контейнерные площадки или вывозить на несанкционированные свалки, каждый может спокойно сдать свое «добро», – отметил мэр.
Предприятие находится на Красноярском тракте и готово принимать покрышки в будние дни с 8:00 до 15:00. Необходимую информацию можно получить по телефону 8-908-118-00-11.
Кроме того, компания будет работать 20 апреля во время общегородского субботника.
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·Общество

Омичи могут бесплатно сдать старые покрышки на переработку.
В Омске открылось предприятие по переработке старых автомобильных покрышек. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Мы заключили соглашение, в рамках которого переработчики будут принимать ненужные покрышки от физических лиц и бюджетных организаций без какой-либо платы со стороны сдающего. Теперь вместо того, чтобы сваливать колеса на контейнерные площадки или вывозить на несанкционированные свалки, каждый может спокойно сдать свое «добро», – отметил мэр.
Предприятие находится на Красноярском тракте и готово принимать покрышки в будние дни с 8:00 до 15:00. Необходимую информацию можно получить по телефону 8-908-118-00-11.
Кроме того, компания будет работать 20 апреля во время общегородского субботника.
2865