Фото: Magnific

На бизнес-форуме в Минске представили выгодные инвестиционные проекты в Омской области. Как рассказал зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко, белорусским предпринимателям представили инвестиционный портфель из 245 проектов общей стоимостью около 107 млрд рублей.

Наибольшее число инициатив приходится на агропромышленный комплекс и пищевую отрасль – 117 проектов. В промышленности заявлено 58 предложений с потенциальными вложениями 89,9 млрд рублей, а в сфере туризма и гостиничной инфраструктуры – 37 проектов. Среди конкретных направлений – выпуск пищевых красителей, картофельного крахмала, подшипников и упаковочных материалов.

Инвесторам также рассказали о возможностях особой экономической зоны «Авангард», где свободно около 160 гектаров, и региональных индустриальных парков. По словам представителя региона, участникам форума предлагают не просто идеи, а проработанные проекты с расчетом необходимых вложений, сроков окупаемости, инфраструктурных потребностей и мер господдержки.