Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Омичи сдали на переработку рекордное количество покрышек

Всю собранную резину уже отправили на утилизацию.
Шины

В Омске подвели итоги осенней экоакции по сбору отработанных покрышек. С 20 по 23 октября жители города сдали на утилизацию порядка 14 тонн старых автомобильных шин.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, такие акции проходят в городе ежеквартально, чтобы предотвратить появление стихийных свалок шин, относящихся к IV классу опасности.

– Благодарю омичей за личный вклад в экологическое благополучие нашего города. Подобные мероприятия проводятся ежеквартально и направлены на снижение риска образования несанкционированных свалок, – отметил мэр.

Пункты приема легковых покрышек размером до R22,5 и камер работали во всех пяти административных округах Омска. Весь собранный объем опасных отходов уже отправлен на специализированную переработку.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Омичи сдали на переработку рекордное количество покрышек

Всю собранную резину уже отправили на утилизацию.
Шины

В Омске подвели итоги осенней экоакции по сбору отработанных покрышек. С 20 по 23 октября жители города сдали на утилизацию порядка 14 тонн старых автомобильных шин.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, такие акции проходят в городе ежеквартально, чтобы предотвратить появление стихийных свалок шин, относящихся к IV классу опасности.

– Благодарю омичей за личный вклад в экологическое благополучие нашего города. Подобные мероприятия проводятся ежеквартально и направлены на снижение риска образования несанкционированных свалок, – отметил мэр.

Пункты приема легковых покрышек размером до R22,5 и камер работали во всех пяти административных округах Омска. Весь собранный объем опасных отходов уже отправлен на специализированную переработку.

Больше по тегу - #автомобили
Рубрика - Общество