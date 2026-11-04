Градсовет разрешил построить в Омске еще три многоэтажки

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Архитектурно-градостроительный совет Омской области поддержал планы двух компаний по строительству многоквартирных домов в Омске. В общей сложности жилой фонд города увеличится на 356 квартир.

Первый застройщик – ООО «СМУ-10 СБ «Северное» – намерен возвести дома № 31 и 32 в микрорайоне «Новый Амур». Каждое здание будет девятиэтажным с одним подземным уровнем, а всего в них запроектировано 216 квартир совокупной площадью свыше 10,2 тыс. кв. м. Под застройку отведено почти 2 тыс. кв. м, под озеленение – 4,2 тыс. кв. м, для автовладельцев предусмотрено 112 машино-мест.

Компания готова безвозмездно передать 7 % квартир в собственность региона или города, сообщает портал «БК55». Архсовет рекомендовал застройщику направить около 77,5 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне – построить либо отремонтировать образовательные учреждения.

Второй проект предполагает строительство девятиэтажного дома на 140 квартир неподалеку от пересечения улиц Перелета и Крупской. Реализацией займется ООО «СЗ «Нордстрой», которое входит в группу ООО «СЗ «СК Медведь». Руководство группы представило членам совета планировку участка, схему движения транспорта, организацию парковок, благоустройство, объекты социальной инфраструктуры, облик фасадов и решения по архитектурной подсветке.

Площадь квартир в этом доме составит около 8 тыс. кв. м, жилая – почти 3,7 тыс. кв. м, а коммерческие помещения займут более 1,1 тыс. кв. м. Застройка разместится на 1,9 тыс. кв. м, зеленые насаждения – на 1,2 тыс. кв. м, при этом проектом заложено 101 парковочное место. «Нордстрой» также выразил готовность отдать 7 % квартир городу или области и вложить 55,4 млн рублей в социальную инфраструктуру.

По итогам рассмотрения совет рекомендовал мэрии Омска выдать разрешение на строительство при условии предоставления застройщиком полного пакета сопутствующих документов.