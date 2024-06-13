Все они находились на территории России незаконно.

Все они находились на территории России незаконно.

Судебные приставы выдворили за пределы страны 12 жителей Афганистана. Все они находились на территории России незаконно.

Так, 19-летний парень жил в квартире в центре Омска. Он незаконно приехал в страну, чтобы поехать в Европу через Беларусь, за что был осужден.

– Документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации, не имеет, близких родственников в РФ нет, в результате чего мужчина нарушил требования Федерального закона «О правовом пребывании иностранных граждан в Российской Федерации», согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, поскольку в течение года повторно совершил административное правонарушение, – рассказали в УФССП по Омской области.

Все остальные жители Афганистана в возрасте от 24 до 40 лет заявили, что не уехали из России в положенный срок, поскольку работали здесь и не имели денег на билеты. Все нарушители были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы страны.

В этом году приставы выдворили за пределы РФ 119 иностранцев, в основном это граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Афганистана.