Все они находились на территории России незаконно.
Судебные приставы выдворили за пределы страны 12 жителей Афганистана. Все они находились на территории России незаконно.
Так, 19-летний парень жил в квартире в центре Омска. Он незаконно приехал в страну, чтобы поехать в Европу через Беларусь, за что был осужден.
– Документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации, не имеет, близких родственников в РФ нет, в результате чего мужчина нарушил требования Федерального закона «О правовом пребывании иностранных граждан в Российской Федерации», согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, поскольку в течение года повторно совершил административное правонарушение, – рассказали в УФССП по Омской области.
Все остальные жители Афганистана в возрасте от 24 до 40 лет заявили, что не уехали из России в положенный срок, поскольку работали здесь и не имели денег на билеты. Все нарушители были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы страны.
В этом году приставы выдворили за пределы РФ 119 иностранцев, в основном это граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Афганистана.