На чердаке дома при запуске отопления сломался кран для сброса воздуха. Это привело к затоплению санузла и кухни в квартире омички.

На чердаке дома при запуске отопления сломался кран для сброса воздуха. Это привело к затоплению санузла и кухни в квартире омички.

Жительница Октябрьского округа обратилась в суд с иском к управляющей компании «Сибжилсервис». Она потребовала от организации выплаты компенсации за затопленную квартиру.

Омичка пояснила, что живет в квартире дома на улице Богдана Хмельницкого. Из-за халатных действий УК на чердаке дома при запуске отопления сломался кран для сброса воздуха. Это привело к затоплению санузла и кухни в квартире омички. Она потребовала от компании возместить ущерб в досудебном порядке, однако не получила ответа.

– Рассмотрев исковое заявление гражданки, суд частично удовлетворил ее требования и постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибжилсервис» в пользу жительницы в счет возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда расходы за составление заключения специалиста на общую сумму 130 тыс. рублей, – рассказали в УФССП по Омской области.

Приставы наложили арест на деньги и счета компании, а также запретили ей совершать регистрационные действия с принадлежащими ей автомобилями. Эти меры подействовали, и организация выплатила женщине долг.