Омск-Информ
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·Происшествия

Организация находится на улице 4-я Поселковая.
Сегодня ночью неизвестные подожгли офис управляющей компании «Солнечный город». Организация находится на улице 4-я Поселковая.
– Решетку вскрыли, разбили стекло и бросили (коктейль) Молотова, – сообщил очевидец порталу Om1.ru.
В самом здании оказались закопчены стены и потолок. Происшествие, по информации издания, произошло около 3:00 ночи.
·Происшествия

Организация находится на улице 4-я Поселковая.
Сегодня ночью неизвестные подожгли офис управляющей компании «Солнечный город». Организация находится на улице 4-я Поселковая.
– Решетку вскрыли, разбили стекло и бросили (коктейль) Молотова, – сообщил очевидец порталу Om1.ru.
В самом здании оказались закопчены стены и потолок. Происшествие, по информации издания, произошло около 3:00 ночи.