Управляющим компаниям рекомендовано создать групповые чаты в отечественном мессенджере до 22 августа.

В Омской области домовладельцам и управляющим компаниям рекомендовано переводить домовые чаты на национальный мессенджер MAX. Об этом сообщил «РБК Омск» со ссылкой на начальника отдела организации деятельности и аналитической работы Государственной жилищной инспекции Омской области Андрей Коврижных.

– Есть рекомендательные письма из Москвы. Это относится и к Омской области. Рекомендации обусловлены требованиями безопасности. Но подчеркиваю, что мы ни от кого ничего не требуем, – рассказал Коврижных.

Управляющие компании начали получать письма с рекомендациями о переходе на отечественный мессенджер. По словам председателя областного общества потребителей ЖКХ Александра Лихачева, жилищным организациям предложено до 22 августа наладить работу по созданию домовых чатов в мессенджере MAX.

Напомним, что ранее и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт сообщил, что в отечественный мессенджер MAX будут перенесены групповые чаты для студентов.