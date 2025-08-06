Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Уже два вуза заявили, что организуют там взаимодействие преподавателей и обучающихся.
В новом учебном году ОмГУ им. Ф.М. Достоевского перейдет на отечественный мессенджер Max. Как сообщил и.о. ректора вуза Иван Кротт, туда перенесут групповые чаты для студентов.
– С сентября учебные коммуникации будут организованы через официальные чаты MAX. Здесь студенты смогут получать актуальное расписание, доступ к учебным материалам, быстро решать вопросы с преподавателями и видеть важные объявления университета, – сообщает Кротт.
Ранее на MAX перевели сотрудников ОмГТУ. Причем им запретили использовать для работы иностранные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp* и Viber.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.
Андрей Андреев
·Образование

Уже два вуза заявили, что организуют там взаимодействие преподавателей и обучающихся.
В новом учебном году ОмГУ им. Ф.М. Достоевского перейдет на отечественный мессенджер Max. Как сообщил и.о. ректора вуза Иван Кротт, туда перенесут групповые чаты для студентов.
– С сентября учебные коммуникации будут организованы через официальные чаты MAX. Здесь студенты смогут получать актуальное расписание, доступ к учебным материалам, быстро решать вопросы с преподавателями и видеть важные объявления университета, – сообщает Кротт.
Ранее на MAX перевели сотрудников ОмГТУ. Причем им запретили использовать для работы иностранные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp* и Viber.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.
Андрей Андреев