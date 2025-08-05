Омск-Информ
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·Общество

Пока ограничения наложили только на деловое общение сотрудников одного из вузов.
Сотрудники ОмГТУ пожаловались в соцсетях на то, что им запретили пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp* и Viber для рабочих переписок и звонков. Вместо этого им рекомендуют отечественный Max.
Как сообщалось ранее, омские чиновники, в том числе губернатор, также теперь должны будут общаться в отечественном мессенджере. Планируется, что новая платформа станет основным инструментом для служебной переписки. Однако, когда это произойдет, в облправительстве не уточнили.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.
Андрей Андреев
·Общество

Пока ограничения наложили только на деловое общение сотрудников одного из вузов.
Сотрудники ОмГТУ пожаловались в соцсетях на то, что им запретили пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp* и Viber для рабочих переписок и звонков. Вместо этого им рекомендуют отечественный Max.
Как сообщалось ранее, омские чиновники, в том числе губернатор, также теперь должны будут общаться в отечественном мессенджере. Планируется, что новая платформа станет основным инструментом для служебной переписки. Однако, когда это произойдет, в облправительстве не уточнили.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.
Андрей Андреев