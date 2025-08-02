На новую платформу «пересядут» чиновники.

Омские чиновники теперь должны будут общаться в отечественном мессенджере Max. Новая платформа должна стать основным инструментом для служебной переписки среди госслужащих. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

– По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко отечественный мессенджер Max становится приоритетным для рабочей переписки государственных служащих, – рассказала Ахвердиева ТАСС.

Однако никаких сроков перехода чиновников на новую платформу не называется.

Напомним, что платформа Max представляет собой российскую цифровую экосистему, включающую различные сервисы для пользователей. Мессенджер предлагает широкий спектр возможностей: аудио- и видеозвонки, обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, отправку крупных файлов и проведение денежных переводов. Помимо стандартных функций общения, платформа интегрирует специальные бизнес-инструменты в форме мини-приложений и чат-ботов, облегчающих выполнение ежедневных задач.

Отечественный мессенждер был создан для конкуренции с мессенджерами Telegram и WhatsApp*.

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