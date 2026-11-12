«ВКонтакте» подставила омичей: соцсеть массово зависла без фото и сообщений

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Вчера, 11 ноября, пользователи из Омской области столкнулись с неполадками в социальной сети «ВКонтакте». По данным сервисов мониторинга, у пользователей не работали загрузка снимков и отправка сообщений.

Согласно статистике «Детектора сбоев», за сутки по всей России поступило больше тысячи обращений, связанных с работой соцсети. Жалобы приходили из разных субъектов страны. В Омской области на «ВКонтакте» пришлось 63 % всех сообщений о неполадках интернет-сервисов. Чаще всего пользователи не могли загрузить изображения и другие медиафайлы, у части омичей не открывались публикации. Также фиксировались трудности с обменом сообщениями и работой мобильного приложения.

По информации сервиса Detector404, первые сигналы о проблемах начали поступать 11 ноября в 13:39 по Москве, что соответствует 16:39 по омскому времени. Что именно стало причиной технических неполадок, на момент публикации не уточняется.