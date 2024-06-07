Женщина не платила за отопление и электроэнергию. Перед судебными приставами она закрывала дверь.

Женщина не платила за отопление и электроэнергию. Перед судебными приставами она закрывала дверь.

В Омске судебные приставы и сотрудники АО «Омск РТС» провели рейд по взысканию задолженностей за отопление и горячую воду. Одной из должниц оказалась 63-летняя жительница Советского округа. Она задолжала за отопление и электроэнергию 57 тыс. рублей.

– Судебный пристав-исполнитель совместно с сотрудниками ООО «Омск РТС» прибыли по месту регистрации должницы, где и удалось ее застать, сообщив о возможных принудительных мерах по аресту принадлежащего ей автомобиля в случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности. Женщина пояснила, что ее автомобиль находится во владении дочери, после чего закрыла дверь, не желая продолжать общение с представителями закона, – рассказали приставы.

Приставы арестовали машину Mazda, которая принадлежала омичке. После этого долг был погашен в течение часа.