Мужчина угнал машину и устроил массовое ДТП. За причиненный ущерб ему пришлось заплатить.

Мужчина угнал машину и устроил массовое ДТП. За причиненный ущерб ему пришлось заплатить.

В суд обратился омич с требованием обязать виновника ДТП выплатить ему компенсацию причиненного вреда. Мужчина рассказал, что является владельцем MITSUBISHI PAJERO. Омич оставил свой автомобиль на мойке, где его угнал один из сотрудников организации.

На мосту им. 60-летия ВЛКСМ угонщик попал в ДТП, в результате чего повредил 4 автомобиля. Затем он вышел из машины и скрылся с места преступления.

– По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск, обязав виновника аварии выплатить в пользу понесшего убытки гражданина в общей сложности 820 тысяч рублей, а также судебные расходы. Исполнительный документ о взыскании денежных средств с виновника ДТП поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу города Омска, – рассказали в службе судебных приставов по Омской области.

Приставы ограничили омичу выезд за границу, вынесли постановление о взыскании части долга с его зарплаты, а также запретили совершать регистрационные действия с недвижимостью.

После этого пострадавшему омичу была выплачена вся компенсация.