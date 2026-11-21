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Автомобилистам в Омске придется привыкать не только к платной стоянке, но и к контролю за каждым неоплаченным парковочным местом. Как сообщили «Омск-информу» в департаменте городского хозяйства мэрии, следить за оплатой парковок будет специальная муниципальная информационная система.

– В целях организации и функционирования платных парковок на территории города Омска создана муниципальная автоматизированная информационная система Администрации города Омска, утвержденная распоряжением Администрации города Омска от 06.11.2026 № 249-р «О создании муниципальной автоматизированной информационной системы Администрации города Омска «Управление платным парковочным пространством города Омска», – сообщили в департаменте.

Размер штрафа за неоплаченную или несвоевременно оплаченную стоянку еще предстоит утвердить Законодательному собранию Омской области. При этом водителям напомнили и о другой ответственности: за парковку под запрещающим знаком 3.27 предусмотрен штраф в размере 2 250 рублей.

Напомним, что платные парковки появятся в центральной части Омска – в границах улиц Яковлева, Потанина, Маршала Жукова и набережной Тухачевского. Всего они займут 47 улиц. Здесь планируют оборудовать 203 парковки: 32 на отдельных площадках и еще 171 вдоль дорог. В общей сложности для автомобилистов предусмотрят более 3,5 тыс. платных машино-мест. При этом в той же зоне сохранят 2,7 тыс. бесплатных мест.

По информации мэрии, час стоянки обойдется автомобилистам в 60 рублей вне зависимости от того, на какой улице расположена парковка. Первые 15 минут после въезда платить не придется – они даются водителям на поиск свободного места и оформление парковочной сессии.