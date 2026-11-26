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Региональный парламент поддержал повышение транспортного налога в 1,7–2 раза по предложению министерства экономического развития. Как пояснила на заседании глава Минэкономразвития Анна Негодуйко, ставка не повышалась на протяжении 15 лет.

– Размеры ставок обусловлены объективными экономическими факторами, тем, что мы их 15 лет не повышали. За это время необходимость в индексации ставок возникла. Она абсолютно оправдана, – напомнила министр.

Напомним, что ставка рассчитывается в рублях за 1 л.с. В зависимости от мощности. Для легковушек до 100 л.с. Налог вырос с 7 до 12 руб. (в 1,7 раза), для самой популярной категории 100–150 л.с. Удвоился – с 15 до 30 руб., для остальных легковых авто поднялся в 1,7 раза. Изначально для юрлиц с машинами до 100 л.с. Предлагали 25 руб. (рост в 3,6 раза), но после позиции ФНС дифференциацию убрали и ввели единую ставку 12 руб.

По автобусам рост составил 2,5–3,3 раза в зависимости от мощности, по грузовикам – минимальные 1,25–1,4 раза. Новые ставки начнут действовать с 1 января 2027 года, а физлицам предстоит уплатить налог до 1 декабря 2028 года.

Почтовый транспорт освободили от налога на 2026–2027 годы, льготу для владельцев электромобилей продлили на два года. Поступления идут в бюджет региона на ремонт и содержание дорог.