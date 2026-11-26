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Депутаты Заксобрания Омской области одобрили в первом чтении поправки в региональный КоАП, которые вводят штраф за неоплату муниципальных парковок. С предложением выступил губернатор Виталий Хоценко. Наказывать рублем будут за невнесение платы в размерах и сроках, установленных муниципальными актами, – по 2 тыс. рублей за каждый случай.

Платные парковки в Омске заработают с января 2027 года. Час стоянки обойдется в 60 рублей. Тем, кто пользуется парковкой постоянно, предложат абонементы: на неделю – 2 100 рублей, на месяц – 6 920 рублей.

Пока поправки прошли только первое чтение. Окончательное решение депутаты примут после доработки документа.

Напомним, что в январе комитет Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры поддержал введение штрафов за бесплатное занятие мест на платных стоянках, а в октябре профильный комитет Заксобрания рекомендовал принять к рассмотрению законопроект о штрафе за неоплаченную парковку.