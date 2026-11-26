Фото: max.ru/shelest_sn

На Иртышской набережной вечером 25 ноября омичи заметили, как устанавливают новый светофор. Дополнительная регулировка потребовалась на участке в районе бульвара Победы. Еще один светофор появится на пересечении улиц Демьяна Бедного и 2-й Чередовой. Комплексы появляются в местах концентрации ДТП, в том числе наездов на пешеходов. Основная задача – снизить аварийность на участке.

Объекты станут первыми в Омске в этом году, планы по их установке раскрывались в октябре. На работы направили свыше 6 миллионов рублей. Для сравнения: за весь 2025 год в городе установили 5 новых светофоров.

В соцсетях автомобилисты встретили нововведение критически. Главный аргумент – светофор усилит пробки на дорогах.

Напомним, что в октябре мэр Сергей Шелест сообщал о подготовке к установке светофоров на Иртышской набережной и на пересечении улиц Демьяна Бедного и 2-й Чередовой – на эти работы было предусмотрено 6,6 млн рублей.