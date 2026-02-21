В Омске перенастроили светофоры перед масштабным закрытием улицы в центре города

Корректировка поможет разгрузить соседние улицы.

omskinform.ru

В районе Фрунзенского моста скорректировали работу светофоров. Об этом сообщили сегодня, 21 февраля, в омском дептрансе. В ведомстве отметили, что такая мера обеспечит более свободное движение на смежных улицах в период ограничения движения на улице Госпитальной.

Корректировки работы светофоров были проведены на перекрестках улиц Октябрьская – Гусарова, Октябрьская – Чернышевского и Орджоникидзе – Яковлева.