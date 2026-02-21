Омск-Информ
В Омске перенастроили светофоры перед масштабным закрытием улицы в центре города

Корректировка поможет разгрузить соседние улицы.

В районе Фрунзенского моста скорректировали работу светофоров. Об этом сообщили сегодня, 21 февраля, в омском дептрансе. В ведомстве отметили, что такая мера обеспечит более свободное движение на смежных улицах в период ограничения движения на улице Госпитальной.

Корректировки работы светофоров были проведены на перекрестках улиц Октябрьская – Гусарова, Октябрьская – Чернышевского и Орджоникидзе – Яковлева.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено из‑за строительных работ: с 21:00 6 марта до 06:00 10 марта и с 21:00 13 марта до 06:00 16 марта. Ограничения затронут участок от подъезда к улице Госпитальной с Фрунзенского моста, через территорию возле здания № 105, корпус 1, по улице Булатова до съезда с виадука на улицу Госпитальную в сторону моста.

