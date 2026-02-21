В Омске в третий раз перекроют важную улицу в центре города

Движение ограничат на участке от Фрунзенского моста до виадука.

Фото: департамент общественной безопасности администрации города Омска

Сегодня стало известно, что в Омске снова перекроют улицу Госпитальную из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города.

– Движение транспорта будет прекращено с 21:00 6 марта до 06:00 10 марта и с 21:00 13 марта до 06:00 16 марта, – подчеркнули в администрации.

Ограничение коснется участка от заезда на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста (со стороны улицы 10 лет Октября), через территорию у здания № 105, корпус 1, по улице Булатова до съезда с виадука на улицу Госпитальную в сторону моста.

Для объезда временного перекрытия водителям рекомендуют использовать улицы Октябрьскую, Булатова, Гусарова, Фрунзе и Яковлева.